Двое украинских воинов получили ранение с начала суток. Враг пять раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ такая информация была озвучена на вечернем брифинге пресс-центра штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них:
дважды в районе населенного пункта Широкино, от направления Саханки - из автоматического гранатомета и снайперской винтовки;
Водяное от направления населенного пункта Ужовка - из стрелкового оружия;
вблизи Песков, со стороны населенного пункта Веселое - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
в районе населенного пункта Пивденне, от направления шахты имени Гагарина - из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".