Пожар в одесской психбольнице: прокуратура открыла дело по факту служебной халатности

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве о нарушении установленных правил пожарной безопасности в учреждении и по факту умышленного убийства, умышленного уничтожения или повреждения имущества, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Также прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Следователи рассматривают несколько версий возникновения пожара. В том числе - поджог и неосторожность при курении.

В прокуратуре уточнили, что в результате пожара погибли четыре пациента и одна сотрудница больницы. Еще один человек, по предварительной информации, умер от болезни за несколько часов до пожара.

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В рамках расследования будет проверено надлежащее выполнение обязанностей ответственными сотрудниками Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области по проверкам пожарной безопасности в учреждении.

Досудебное расследование поручено территориальному управлению Государственного бюро расследований в Николаеве.

Напомним, вечером 10 июня загорелось 7-е отделение Одесского областного медицинского центра психического здоровья на улице Воробьева. В результате происшествия три человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях. Среди погибших - медсестра больницы.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил создать комиссию по расследованию инцидента.

Завтрашний день объявлен в Одесской области траурным.