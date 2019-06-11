"Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый"

Об этом он сказал журналистке Слідства.Інфо во время съезда партии в воскресенье, 9 июня, информирует Цензор.НЕТ .

"Есть такой человек. Мы его знаем - кто-то больше, кто меньше, - рассказал Корниенко. А также прокомментировал роль Павлюка в партии "Слуга народа". - Никакой не играет роли. Ну, он мой знакомый, знакомый других людей. Кто-то с кем-то знаком в этом мире. Ну какую он может роль играть? Я - начальник штаба".

В штабе кандидата в президенты Зеленского Илья Павлюк отвечал за финансы и координацию работы региональных штабов. О его функции "финансиста" стало известно из Telegram-переписки штабистов "Зе команды", которую опубликовали журналисты Bihus.Info.

Павлюка называют "контрабандистом западной таможни". Как писали журналисты Bihus.Info, его работа заключалась в "решении вопросов" перевозки грузов через таможню. Ранее Павлюк был помощником нардепа 6 созыва Верховной Рады Игоря Калетника, который впоследствии возглавлял Государственную таможню.

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Слідство.Інфо выяснило, что дочь Ильи Павлюка София с 16 лет владеет предприятием "Бизнес-центр "Буковинский" вместе с Валерием Чинушем. Ее бизнес-партнер на протяжении трех созывов Верховной Рады работает помощником нардепа от БПП Виктора Короля. В начале 90-х Король возглавлял управление уголовного розыска МВД, был заместителем министра МВД, а впоследствии - начальником налоговой милиции. Виктор Король подтвердил редакции Слідство.Інфо, что знает Илью Павлюка.

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