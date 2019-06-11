"Владыка Филарет, опомнитесь!" - Ярош о попытках воссоздать УПЦ КП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ярош отметил: "Стараюсь никогда не влезать в религиозно-церковные дела, но то, что делает ув ажаемый Патриарх украинского православия Филарет находится за гранью моего понимания ...

Я украинский греко-католик, но считаю, что создание Поместной Украинской Православной Церкви - это дело не только православных. Это событие, кроме религиозного, имеет и идеологическое и государственное стратегическое значение для "мертвых, живых и нерожденных" украинцев.

Владыка Филарет, опомнитесь! Не подыгрывайте Кремлю! Особенно сейчас - когда реванш империи как никогда опасен.

Люди говорят: "Если Бог кого хочет наказать, то отбирает разум".

Не надо, именно сейчас, ослаблять украинство и христианство. Опомнитесь! Пусть Вас, Владыка, Бог образумит!"

Также читайте: Мы созываем поместный собор на 20 июня. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет, - Филарет

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте также: Собор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласияипообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, чтопредстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Также на Цензор.НЕТ: Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками