Оккупанты задержали крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву

Об этом сообщил адвокат Алиевой Алексей Ладин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как объяснили сотрудники правоохранительных органов, Алиева находится в розыске, заявленном ФСБ. Ее доставили в отделение полиции в Армянске и заставили в сопровождении адвоката ожидать прибытия сотрудников ФСБ.

По словам адвоката, Алиеву собирались отпускать из отделения полиции, однако только после того, как снимут отпечатки пальцев. Защита отказалась это делать.

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После составления протокола о задержании активистку все же отпустили, сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк. Удалось выяснить, что в розыск она была внесена по инициативе следователя ФСБ Александра Компанейцева. Защита Алиевой и она сама расценивает действия следователя, как проявление личной неприязни.

В июле 2018 года на Гульсум Алиеву уже составляли протокол по статье 282 Уголовного кодекса России (разжигание межнациональной розни) за репост в в Facebook. Дело против нее было прекращено в январе 2019 года.

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После оккупации Крыма российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

При этом оккупационные власти отрицают, что на полуострове нарушается право граждан на свободу слова.