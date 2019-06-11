"Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На это указал на своей facebook-странице пользователь Максим Саваневский. Он выразил искреннее недоумение, что команда Зеленского присоединила к странице АП - официального органа - 180 тысяч его сторонников.

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Представитель команды Зеленского Ирина Победоносцева заявила в комментарии "Украинской правде", что это сделано для выравнивания баланса мнений в комментариях. Она пояснила, что АП хочет придерживаться "баланса между функцией информирования населения и обеспечением достойного общения в комментариях".

"Президентская гонка существенно усилила политизированность украинских интернет-пользователей, что негативно повлияло на страницу Администрации президента сразу же после инаугурации. Поэтому приглашение сторонников действующего президента Владимира Зеленского присоединиться к странице Администрации президента было логичным шагом", - сказала Победоносцева.

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