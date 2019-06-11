СБУ разоблачила схему вывода предприятием в офшор более $17 млн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: "Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактом путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации.

По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более четыреста тридцать шесть миллионов гривен.

В настоящее время следователями ГСУ СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также, в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины".