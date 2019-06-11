Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку

Об этом Климкин написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - написал глава МИД.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об отставке министра иностранных дел Павла Климкина. Зеленский хочет видеть на посту главы МИД Вадима Пристайко.

Павел Климкин был назначен на пост министра иностранных дел Украины в 2014 году.

17 мая 2019 года он заявил, что написал заявление о своей отставке с поста главы МИД. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

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31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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