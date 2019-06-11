Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.06.19 21:15

Сборная Украины впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу U-20

Молодежная сборная Украины по футболу вышла в финал чемпионата мира среди 20-летних. Поединок против Италии на городском стадионе в Гдыне (Польша) завершился со счетом 1:0.

Сборная Украины впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу U-20

Обе команды, учитывая температуру воздуха (+30), отказались от атакующего стиля игры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. За первые 15 минут зрители не увидели ни одного удара в створ ворот. Большую часть времени защитники как одной, так и другой команды, неспешно перепасовывались на своей половине поля, лишь изредка дальними передачами оживляя матч.

После прострела Ефима Конопли Сергей Булеца загнал мяч в сетку из центра штрафной.

На 80-й минуте Украина осталась в меньшинстве - Денис Попов за фол в верховой борьбе получил вторую желтую карточку и покинул пределы поля. Таким образом, ведущий защитник сборной пропустит финальный матч.

Читайте на Цензор.НЕТ: В футбольном отборочном цикле Евро-2020 Украина побеждает в домашнем матче Люксембург

В компенсированное время украинская сборная пропустила, но гол был отменен арбитром после просмотра видеоповтора - итальянец Джанлука Скамакка фолил перед тем, как отправить мяч в сетку.

Соперник украинской сборной по финалу определится в противостоянии Эквадора и Южной Кореи. Финальный матч пройдет 15 июня.

Также на Цензор.НЕТ: "Проиграли фейковому государству! Снимите с себя майки с изображением великого герба древних сербских княжеств", - российский журналист Малосолов о поражении сербов в отборе Евро-2020

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100