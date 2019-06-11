Экс-мэр Полтавы и потенциальный кандидат в депутаты Мамай раздавал билеты на концерты Винника и "Антител", - ОПОРА

Как сообщает гражданская сеть ОПОРА, 10 июня 450 победителей конкурса, который устроил Мамай, могли бесплатно получить 350 билетов на концерт "Антител" 15 июня и 100 — на концерт Олега Винника 19 июня, передает Цензор.НЕТ.

Конкурс проходил с 30 мая по 5 июня. На своей странице в Facebook Мамай ставил вопрос об истории Полтавы, а авторы правильных ответов получили билеты.

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Фото: oporaua.org

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10 июня в офисе политической партии "Совесть Украины" все победители могли получить по два билета на концерты. Для этого необходимо было иметь при себе паспорт и заполнить регистрационную карту, где необходимо было указать инициалы, адрес проживания, место работы, дату и контактный телефон.

Как отмечает ОПОРА, билеты на концерт группы "Антитела" стоят от 350 до 550 гривен, а на Винника — от 350 до 600 гривен.

Гражданская сеть сообщает, что в январе 2019 года Мамай принял участие в съезде партии Медведчука и Рабиновича "Оппозиционная платформа За жизнь", на котором поддержал Юрия Бойко на выборах президента. Также он заявил, что возглавляет отделение партии в Полтавской области.

В конце апреля Вадим Рабинович сказал, что хочет видеть Мамая в списке партии. Впрочем пока на сайте "платформы" и в госреестре руководителем организации значится Александр Попенко.

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Зарегистрироваться кандидатом в депутаты от политической силы можно было до 10 июня. Однако Мамай еще может зарегистрироваться как самовыдвиженец - по закону это можно делать до 20 июня.

Напомним, 14 сентября 2018 года депутаты Полтавского городского совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий городского главы Александра Мамая. За соответствующее решение проголосовали 29 из 42 депутатов.