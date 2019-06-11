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11.06.19 21:56

Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов, - Delfi

Самолет ВВС Литвы доставил в Украину почти 1 млн единиц боеприпасов, больше не состоящих на вооружении литовской армии. Общая стоимость груза - 255 тысяч евро.

боеприпасы

Эти боеприпасы подходят для легкого стрелкового оружия советского производства - автоматов, пулеметов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Решение о передаче боеприпасов правительство Литвы приняло еще в начале февраля.

Кроме того, отмечается, что Литва и ранее передавала Украине патроны и некоторые элементы вооружений. Впервые такой груз был доставлен в Украину в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым. За последние 5 лет Литва выделила Украине помощи на несколько миллионов евро.

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