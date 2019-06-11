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11.06.19 21:59

Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу

Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом 11 июня сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Фейсбуке. 

"Европейский суд по правам человека в соответствии с правилом 39 обязал власти Российской Федерации немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу и обеспечить ему должное обследование и лечение", – написал Чубаров.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

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