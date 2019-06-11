Полиция задержала главу ОТГ на Днепропетровщине на взятке в $25 тысяч. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, за решение земельного вопроса чиновник получил неправомерную выгоду.

Досудебным расследованием было установлено, что средства глава ОТГ требовал за выделение двух земельных участков под строительство. Стоимость одного участка в обмен на решение сессии оценил в 12 тысяч долларов.

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Во время выполнения ранее определенных договоренностей правонарушитель был задержан. В автомобиле последнего правоохранители изъяли 25 тысяч долларов, полученных в качестве неправомерной выгоды, и решение сессии о выделении земельных участков.

Сейчас председатель сельской ОТГ задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.









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