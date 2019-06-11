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11.06.19 22:36

Для нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин

Украине необходимо наращивать конструктивное взаимодействие с США и НАТО, в частности, добиваясь поставок сверхсовременных вооружений.

горбулин

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом 11 июня на пресс-конференции в Киеве заявил глава наблюдательного совета "Украинского института исследований безопасности", академик Владимир Горбулин..

По его словам, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, предоставленных американской стороной, недостаточно.

"Нам [противоракетные комплексы] Patriot были бы гораздо важнее в настоящее время. Я думаю, что мы должны работать через общественные институты, в том числе чтобы убедить американских коллег в том, что Киев – это актив, а не пассив, и он может превратиться в вооруженную, надежно защищенную витрину Запада ", – сказал Горбулин.

Он считает, что ставку нужно делать на получение критических технологий, вовлечение западных компаний в работу на украинском рынке, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение лицензий.

"Мы сегодня очень туго движемся в этом направлении", – констатировал академик.

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