Для нас противоракетные комплексы "Patriot" были бы гораздо важнее в настоящее время, чем "Javelin", - Горбулин

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом 11 июня на пресс-конференции в Киеве заявил глава наблюдательного совета "Украинского института исследований безопасности", академик Владимир Горбулин..



По его словам, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, предоставленных американской стороной, недостаточно.



"Нам [противоракетные комплексы] Patriot были бы гораздо важнее в настоящее время. Я думаю, что мы должны работать через общественные институты, в том числе чтобы убедить американских коллег в том, что Киев – это актив, а не пассив, и он может превратиться в вооруженную, надежно защищенную витрину Запада ", – сказал Горбулин.



Он считает, что ставку нужно делать на получение критических технологий, вовлечение западных компаний в работу на украинском рынке, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение лицензий.



"Мы сегодня очень туго движемся в этом направлении", – констатировал академик.





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