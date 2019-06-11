Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.06.19 22:58

Новыми карательными акциями РФ фактически реагирует на слушания против нее в международных судах, - заявление МИД об арестах крымских татар

МИД призвал усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.

крым

На сайте Министерства иностранных дел Украины обнародовано заявление относительно новой волны преследований крымских татар во временно оккупированном Крыму, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с новыми массовыми незаконными обысками домов и задержаниями крымских татар, которые состоялись вчера в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах временно оккупированного Россией Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Крыму 188 детей растут без отцов из-за уголовного преследования, - правозащитница Салиева

Как и в предыдущих случаях, российская оккупационная власть продолжает репрессии против коренного населения под прикрытием "борьбы с терроризмом", - говорится в тексте.

В МИД напоминают, что еще восемь крымских татар - Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Ескендер Сулейманов - были задержаны оккупационными властями по сфабрикованному делу "Хизб ут-Тахрир".

"Новыми карательными акциями на оккупированном полуострове Россия фактически реагирует на слушания, проходящие сейчас в Международном суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также в Третейском суде по делу Украины против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Подобная демонстрация уверенности в собственной безнаказанности и неуважения к международным юрисдикционным органам должна получить надлежащий ответ.

Также читайте: Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе арестовал еще двоих задержанных 10 июня крымских татар

Призываем усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и Севастополь.

Российская Федерация должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 года и 22 декабря 2018 года, а также приказ Международного суда ООН по мерам в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в заявлении.

Напомним, 10 июня российские силовики в оккупированном Крыму задержали 8 крымских татар в рамках так называемого "дела Хизб ут-Тахрир". "Хизб ут-Тахрир" - международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия засекретила данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму. ДОКУМЕНТ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100