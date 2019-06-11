Дела об обжаловании актов и действий ВР, президента, ВСП, ВККСУ и КДКП рассматривают все судьи ВС, - разъяснение

Дела об обжаловании актов, действий или бездеятельности Верховной Рады Украины, Президента Украины, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, согласно приложению к решению собрания судей Верховного Суда в Кассационном административном суде от 14 января 2019 № 1 "Об определении специализации судей Верховного Суда в Кассационном административном суде и судебных палат Кассационного административного суда в составе Верховного Суда", рассматривают все судьи, независимо от судебной палаты Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, в которую они входят, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВС.

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Такой вывод содержится в решении Верховного Суда по делу по иску к Высшей квалификационной комиссии судей Украины о признании противоправным и отмене решения.

Представитель истца подал заявление об отводе коллегии судей КАС ВС от рассмотрения дела. В обоснование поданного заявления представитель истца сослался на положения ч. 5 ст. 37 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", которой установлено, что в Кассационном административном суде обязательно образуются отдельные палаты для рассмотрения дел. Решением собрания судей Верховного Суда в Кассационном административном суде от 20 мая 2019 года сформированы составы трех палат для рассмотрения дел о: налогах, сборах и других обязательных платежах, защите социальных прав, избирательном процессе и референдуме, а также защите политических прав граждан. Согласно приложению к решению собрания судей указанные в списке судьи вошли в состав судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам. Зато указанное дело касается принятия на публичную службу, ее прохождения, увольнения с публичной службы, а потому его рассмотрение должно осуществляться судьями - членами палаты защиты социальных прав. По мнению представителя истца, дальнейшее рассмотрение этого дела существующей коллегией вызывает сомнение в беспристрастности и объективности судей, а также в эффективной защите нарушенных прав истца, поскольку специализация коллегии явно не соответствует категории этого дела.

Рассмотрев заявление истца об отводе, коллегия судей пришла к выводу о его необоснованности, в связи с чем постановила решение, которым, по правилам ч. 4 ст. 40 КАС Украины, передала разрешения заявленного отвода судьи, который не входит в состав суда, рассматривающего данное дело. По результатам автоматизированного распределения заявление об отводе коллегии судей КАС ВС передали на рассмотрение судьи Билак М.В. Согласно ч. 8 ст. 40 КАС Украины судья, которому передано заявление об отводе, решает вопрос об отводе в порядке письменного производства.

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Положения ч. 1, 2 ст. 36 КАС Украины предусматривают случаи, когда судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит отводу (самоотводу), а именно: 1) если он участвовал в деле в качестве свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, представителя, адвоката, секретаря судебного заседания или оказывал юридическую помощь стороне или другим участникам дела в этой или ином деле; 2) если он прямо или косвенно заинтересован в результате рассмотрения дела; 3) если он является членом семьи или близким родственником (муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук, внучка, усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, член семьи или близкий родственник этих лиц) стороны или других участников судебного процесса, или лиц, которые предоставляли стороне или другим участникам дела юридическую помощь в этом деле, или иного судьи, который входит в состав суда, рассматривающего дело; 4) при наличии других обстоятельств, которые вызывают сомнение в беспристрастности или объективности судьи; 5) в случае нарушения порядка определения судьи для рассмотрения дела, установленного ст. 31 этого Кодекса.

Судья подлежит отводу (самоотводу) также при наличии обстоятельств, установленных ст. 37 КАС Украины, которая устанавливает недопустимость повторного участия судей в рассмотрении административного дела.

Итак, проанализировав доводы представителя истца, которыми он обосновывает отвод коллегии судей КАС ВС судья пришла к выводу, что обстоятельства, на которые ссылается автор этого заявления, не дают достаточных оснований для сомнения в беспристрастности или объективности этих судей при рассмотрении указанного дела.

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