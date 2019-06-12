Задержанную на админгранице крымскотатарскую активистку Алиеву отпустили, - адвокат Ладин

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Оснований для ее доставления в отдел полиции, как и для розыска, - не было. Это мелкая пакость оперативного сотрудника ФСБ Александра Компанийцева, который заведомо зная, что уголовное дело в отношении Гульсум закрыто, ставит ее в розыск", - рассказал адвокат Алексей Ладин.
Напомним, Гульсум Алиеву задержали 11 июня на админгранице российские силовики.
В июле прошлого года российские силовики проводили "следственные мероприятия" в доме фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева. Позже стало известно, что на его старшую дочь Гульсум Алиеву составлен протокол. Ее обвиняли по статье 282 Уголовного кодекса России (разжигание межнациональной розни) за репост в в Facebook.
В январе 2019 года Следственный отдел по Алуште прекратил уголовное дело в отношении Гульсум Алиевой.