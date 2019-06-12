Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге.

Рябчин отметил: "Сегодня моего коллегу по фракции "Батькивщина" генерал-лейтенанта Владислава Бухарева назначили на должность руководителя Службы внешней разведки Украины.

Проведя почти 5 лет с Владиславом в одной фракции у меня нет сомнений в его патриотизме и проукраинской позиции.

Влад является боевым генералом, который был на фронте в 2014 году.

И я точно знаю, что у него есть личные счеты со страной-агрессором за погибших побратимов на Донбассе и временно отобранном Крыму.

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Одновременно я вижу организованную травлю в фейсбуке за награду от ФСБ РФ, которую Влад получил за совместную спецоперацию с российскими, европейскими и американскими коллегами по ликвидации наркотрафика из Латинской Америки в Европу почти 15 лет назад.

Никто не обращает внимания, что у него тоже есть такие же награды от американских и европейских коллег по борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью.

Как и на то, что он в кремлевском санкционном списке.

Поэтому попытка использовать этот факт биографии нового главы СВР - лишь эпизод предвыборной борьбы от остатков порохоботов, у которых еще остались ресурсы на воздействие на массовое сознание в фейсбуке.

Я хочу публично обратиться к своему коллеге.

Владислав, ты публично должен ответить на вопросы общественности по личного состояния и состояния своей семьи. О своей предыдущей работе в Налоговой администрации. Об отношениях с командой Владимира Зеленского.

Новые стандарты прозрачности и требования к руководству правоохранительных органов и спецслужб усилились после того, как люди Порошенко использовали власть для личного обогащения. И общество будет требовать этих ответов.

Также хочу посоветовать - ты должен рассказать украинцам о тех вещах, которые ты рассказывал очень узком кругу. Хотя я и знаю, что ты не любишь об этом вспоминать.

О спецоперации в Красном Лимане.

О том, как ты один из первых заходил в Славянск.

Почему тебя уволил Порошенко в 2014 году.

Почему ты возвращался с войны в маршрутке.

И о твоих побратимах, которые первыми погибли в боях на Донбассе.

Страна должна знать о том, кто будет ее защищать в последующие годы.

Желаю тебе плодотворной работы!"