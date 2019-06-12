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12.06.19 01:56

Суд в Гааге может принять решение по иску Украины против России до конца года, - Зеркаль

Постоянная палата третейского суда в Гааге может принять решение о юрисдикции по иску о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе в течение 6 месяцев.

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Об этом во время перерыва сказала журналистам заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Дату и решение трибунала мы ожидаем в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но до конца года точно получим", - сказала Зеркаль.

"Надеюсь, что мы сегодня убедим окончательно суд в том, что у них есть юрисдикция и мы перейдем к рассмотрению дела по существу", - отметила представитель Украины.

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По ее словам, на контраргументы Украины представители РФ сегодня реагируют "молча, пока". Слово они будут иметь уже 13 июня. Завтра в слушаниях объявлен перерыв.

"В четверг утром мы услышим в течение трех часов их (российской стороны - ред.) возражения на нашу позицию. В пятницу во второй половине дня мы закончим эту неделю представлением украинской позиции, и будем ждать после этого уже на позицию суда по решению дела по юрисдикции. Мы на самом деле очень положительно относимся к тому, что россияне участвуют в этом процессе. И надеемся, что в соответствии с Конвенцией они будут уважать решение трибунала, так же как мы надеемся, что они выполнят решение по нашим морякам", - заявила Зеркаль.

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Она также напомнила, что этот трибунал сформирован двумя сторонами. В декабря 2016 года удалось достичь согласия с РФ о составе арбитров. По ее словам, летом 2016 была консультация в Минске с представителями РФ.

"Мы предоставили свое видение нарушений. Они сказали, что не считают, что это нарушение, поскольку Крым - это их территория, поэтому они не считают, что любые их действия в Черном и Азовском морях и Керченском проливе является нарушением. Поскольку они заявили эту позицию, у нас не было никаких оснований для продолжения этих консультаций ", - сказала Зеркаль.

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