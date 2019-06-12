Грузовик сорвался с горы в реку на Закарпатье: пятеро лесорубов погибли. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новини Закарпаття".
В результате ДТП погибли пять человек, которые ехали на заготовку дров.
"Машина сорвалась с горы и упала в реку. 4 человека нашли мертвыми, еще одного отнесла река", - сказано в сообщении.
По информации "М-Студио", среди погибших - два сотрудника лесхоза и трое местных. Другие обстоятельства чрезвычайного происшествия уточняются.
Как позже сообщили в пресс-службе ГСЧС, происшествие произошло 11 июня в период с 17:45 до 22:00 в лесном массиве вблизи с. Тарасовка Тячевского района. Спасателями были обнаружены тела 5 погибших (1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 г.р.), которые вероятно осуществляли заготовку древесины и поврежденный грузовой автомобиль.
Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
Фото с места трагедии обнародовал адвокат и общественный активист Роман Келемен