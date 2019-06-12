Детей в школах и садике оккупированного Симферополя кормили просроченными продуктами. Виновные отделались штрафами

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Крым.Реалии.

"Выявлены нарушения, выразившиеся в истребовании непредусмотренных документов с родителей для получения детьми бесплатного питания, неправомерного сокращения продолжительности перемен, на которых производится отпуск учащимся горячего питания, а также незаконного сбора учителями с родителей денежных средств в наличной форме для производства расчета учениками за полдники", – говорится в сообщении российской прокуратуры.

По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.8 КоАП России (нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).

В ведомстве сообщили, что виновным должностным лицам назначено наказание в виде штрафов.

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Комментариев администрации учебных заведений на данный момент нет.

В начале 2018 года глава Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов сообщил, что пробах молочной продукции, которую поставляют в детских сады, школы и пионерские лагеря оккупированного Крыма, специалисты продолжают выявляют растительные жиры и антибиотики.

В 2017 года в Россельхознадзоре сообщили, что половина молочной и мясной продукции, которая реализуется на полуострове, фальсифицирована. В результате внезапной проверки продуктов питания в детских садах полуострова выяснилось, что состав 22% протестированной молочной продукции и 50% мяса не соответствует заявленному на этикетке.