ВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань"

Об этом сообщил государственный концерн "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ.

"Эта система использовалась во время нескольких международных учений "Си Бриз", в условиях максимально приближенных к боевым. В общем, во время этих международных учений в Черном море было неоднократно доказано высокие характеристики системы "Ятрань", которая на практике в разы повышает боевую эффективность противолодочной обороны Военно-Морских Сил Украины", - сказано в сообщении.

Как отмечается, эта система успешно прошла государственные испытания. Она построена так, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и совершенно незаметны для противника, что позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения.

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Кроме того, отличием радиогидроакустических буев является то, что они могут сбрасываться с вертолетов, что позволяет за минимальное время создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей и подводных лодок противника.

В настоящее время "Ятрань" готовят к производству в рамках государственного оборонного заказа.