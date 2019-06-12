Директор ГБР Труба переподчинил себе управление по расследованию преступлений правоохранителей, выведя его из-под контроля Варченко, - источник. ДОКУМЕНТ

Об этом "Цензор.НЕТ" рассказал источник в самом ведомстве, предоставив в распоряжение редакции соответствующий приказ.

Согласно приказу, указанное подразделение теперь подчиняется непосредственно Роману Трубе. До сих пор все следственные подразделения центрального аппарата ГБР подчинялись первому заместителю директора ГБР Ольге Варченко. Такое распределение полномочий было утверждено коллегиально с момента запуска бюро.

По словам источника, решение о перераспределении подчиненности управления директором ГБР напрямую противоречит ст. 12 закона о "Госбюро расследований Украины", в которой говорится, что вопросы, связанные с назначением, увольнением сотрудников и перераспределением полномочий, утверждаются только коллегиально – директором и двумя замами.

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"Также есть постановление суда от 19 апреля этого года №640/6315/19, в котором приведены аргументы о том, почему подобные решения не могут приниматься единолично. А этот приказ принят в обход решения суда", - рассказал источник.







Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ" невыполнение этого же решения Окружного административного суда г. Киева послужило причиной того, что ГПУ открыло уголовное производство против Романа Трубы.