Новый танковый батальон будет сформирован на Черниговщине, - оперативное командование "Север"

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба оперативного командования "Север", передает Цензор.НЕТ.

"12 отдельный танковый батальон оперативного командования "Север" будет сформировано в с. Гончаровское Черниговского района. Новая военная часть не будет входить в состав 1-й отдельной танковой Северской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками.

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В Гончаровском дислоцируется 1 отдельная танковая бригада "Сиверская".





