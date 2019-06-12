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12.06.19 09:39

Комиссар Совета Европы Миятович намерена посетить оккупированный РФ Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что намерена посетить оккупированный РФ Крым, однако "пока это надо подтвердить".

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщила пресс-служба Офиса комиссара по правам человека Совета Европы.

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете о моем визите в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще надо подтвердить. Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове", - цитирует слова Миятович ее офис.

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Напомним, ранее пресс-служба МИД России 11 июня заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".

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