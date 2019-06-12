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12.06.19 10:56

Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать (обновлено)

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что решение Барышевского районного суда Киевской области о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines является незаконным.

Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать (обновлено)

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Омелян отметил, что райсуд в принципе не может принимать такие решения, а истицу следовало бы "проверить".

"У районного суда нет компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части. Это является прерогативой исключительно административного суда. Если бы у нас было СБУ или НАБУ, то они бы моментально выяснили, как может истец, которая имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение и кто ей в этом помогал. Мы, кстати, это выяснили за неделю", - отмечает министр.

"Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические "решения" рейдеров не повлияют на ее работу и развитие", - уверил Омелян.

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Как известно, Барышевский районный суд Киевской области лишил лицензии украинского авиаперевозчика SkyUp из-за иска недовольной пассажирки. Соответствующее решение суд вынес 25 мая. Через неделю, 4 июня, компания узнала об этом решении и подала апелляцию.

"Мы уверены в том, что ежегодно миллионы пассажиров, недовольные услугами авиакомпаний, пишут негативные отзывы авиакомпаниям и в сети Интернет о том, что их не устраивает выбор и качество питания на борту, некомфортные кресла, внешний вид и поведение бортпроводников, отсутствие объявлений на борту самолета и многое другое, но в правовом государстве все это не может быть основанием для прекращения действия лицензии целой авиакомпании", - отмечают в SkyUp.

Неправомерность действий судьи также подтверждает тот факт, что основанием для принятия им определения о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp Airlines стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не являлся клиентом компании, заявляют в пресс-службе компании.

Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать 01

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