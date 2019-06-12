Глава одесского филиала АМПУ Ткачук причастен к коррупции с госбуксирами в порту, - Лещенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delo.ua, об этом заявил народный депутат Украины Сергей Лещенко в эфире "24 канала" в программе "Честная политика с Сергеем Лещенко".

"Одесский порт утопает в коррупции. С момента появления "винницких смотрящих" тут снижается грузооборот, доходы и прибыли. Но при этом растут зарплаты у руководства", — сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что в коррупционной схеме с госбуксирами замешан лично глава Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук, экс-депутат Винницкого горсовета. Нардеп подчеркнул, что назначение Ткачука на руководящие должности Одесского порта стало возможным благодаря "высокому покровителю" — премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Главный поток денег в Одесском порту — это буксиры. Три года назад сам Ткачук заявлял, что этот флот обеспечивает 90% прибыли госпредприятия и дает $15 млн в год. Но все просто: если на госпредприятии есть деньги, значит их надо раздерибанить", — заявил депутат.

Лещенко напомнил, что в одесский порт зашла неизвестная частная компания "Экофлот", которая стала предоставлять буксирные услуги с помощью портофлота, арендованного у Одесского порта по существенно заниженным ставкам.

"Ставка почасовой аренды составляла для компании не больше $400, тогда как рыночная стоимость — вдвое больше. Для проводки одного судна нужно в среднем три часа и два буксира. Таким образом, одна буксирная операция этой малоизвестной компании, "Экофлот", стоила мизерные $2,4 тыс., тогда как судовладельцы платили за такую операцию как минимум $10 тыс. На ровном месте убыток государству только на одной буксирной проводке — $7,5 тыс.", — аргументировал депутат.

Нардеп сообщил, что сейчас фирму "Экофлот" заменила другая малоизвестная частная структура — "Прайм Эдженси", один из соучредителей которой — племянник Игоря Ткачука. Он напомнил, что схема с буксирами в Одесском порту не так давно спровоцировала международный скандал: турецкое судно шесть часов продержали возле входа в порт, пока судовладелец не согласился на сотрудничество с "правильной" буксирной фирмой.

"Злые языки говорят, что партнером винницкого смотрящего в портах является Андрей Марисов. Он — гражданин России, по информации медиа, ему запрещен въезд в Украину, но он довольно успешно работает в Одессе", — сказал Лещенко.

Нардеп также призвал "остановить это бесстыдное обогащение", что возможно только путем перезагрузки власти теперь уже на парламентских выборах, ведь Верховная Рада формирует правительство, а затем и назначает министров, "к уголовной компетенции которых относятся "смотрящие".

Как ранее сообщалось, прокуратура Одесской области весной 2018 года открыла уголовное производство в отношении руководителей ОМТП по делу ООО "Экофлот". Однако официальных заявлений о результатах расследования с тех пор не было.

11 февраля нынешнего года под офисом АМПУ в Одессе прошел митинг работников ОМТП и общественных активистов, которые протестовалипротив "буксирной мафии" и компаний Марисова.

В марте этого года Служба безопасности Украины провела обыски в одесских офисах компаний, связанных с Андреем Марисовым. Обыски санкционировал Шевченковский районный суд Киева своим решением от 23 января 2019 года по обвинению вфинансировании терроризмаи посягательстве на территориальную целостность Украины.