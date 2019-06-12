Ни один военный не поверит, что "сепаратисты" действуют самостоятельно, - экс-командующий сухопутными силами США в Европе Ходжес

Об этом в интервью изданию "Апостроф" заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ.

"Любой человек, имеющий хоть какой-то военный опыт или разведывательную информацию, не поверит, что "сепаратисты" действуют самостоятельно. Там есть русские офицеры на всех уровнях. И нарушение договоренностей "сепаратистами" происходит с разрешения и с ведома российских офицеров", - сказал Ходжес.

Он добавил, что, согласно докладам ОБСЕ, Украина соблюдает режим прекращения огня "гораздо лучше", а потому "имеет моральное превосходство над Россией". В то же время, Россия препятствует ОБСЕ в выполнении их работы, нарушает правила прозрачности, добавил генерал в отставке.

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"Конечно, россияне пытаются провоцировать украинцев к нарушению договоренностей и затем пытаются обвинить украинцев в нарушении режима прекращения огня. Поэтому я бы пригласил сюда столько наблюдателей и журналистов, насколько это возможно, чтобы они увидели и убедились в этом. Таким образом можно достичь прозрачности, чтобы показать, что на самом деле делает Украина и как она уважает соглашения о прекращении огня", - подытожил Ходжес.

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