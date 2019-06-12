За два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман

Об этом сообщает с заседания Кабмина корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы в 2017-2018 гг построили 6800 км дорог. Если проводить аналогию по срокам, то могу сказать, что за предыдущие 10 лет было построено гораздо меньше", - отметил премьер-министр.

Гройсман отметил, что ранее в стране не было "ни системы строительства дорог, ни плана действий, ни стратегии, ни механизмов финансирования".

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Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак отметил, что с учетом остатка финансирования с прошлого года, дорожный фонд имеет поступления в размере 5 млрд грн.

Новак рассказал, что в 2019 году Укравтодор планирует отремонтировать 305 объектов. По его словам, с начала года уже выполнены более 26% работ.