То, что крупный российский бизнес представлен в украинском финансовом и энергетическом секторах, - недопустимо, - Тука

Об этом он заявил 112.ua, говорится в статье "Кнут или пряник: В чьих интересах действует Антимонопольный комитет в Украине".

Об этой проблеме в украинских СМИ заговорили после выдачи АМКУ разрешения ООО "ДТЭК Нафтогаз" на приобретение акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Украинская компания приобрела акции крупных энергетических активов, которые ранее контролировались группой VS Energy, принадлежащей бывшему депутату Госдумы РФ Александру Бабакову, который в связи с системной антиукраинской деятельностью и активным участием в аннексии Крыма находится под санкциями США и ЕС, и Михаилу Воеводину (президент ФК "ЦСКА").

В Украине на законодательном уровне урегулирована только половина проблемы – представителям государства-агрессора запрещено принимать участие в покупке большинства предприятий, в то же время вопрос их владения действующими активами никак не урегулирован, говорит Георгий Тука.

"В условиях войны с Россией это уже ненормально. Это фактор большого риска. Тот факт, что крупный российский бизнес представлен в украинском финансовом и энергетическом секторах и сохраняется таким образом возможность их влияния на стабильность в них, имеет большое негативное влияние. Я считаю, что это недопустимо", - сказал замминистра.

По словам Туки, присутствие российского бизнеса в украинских энергетических активах представляет особенно большие риски и создает предпосылки для дестабилизации ситуации в стране. В частности, VS Energy остается собственником крупных пакетов акций других крупных облэнерго в Украине: в частности, "Черновцыоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Ривнеоблэнерго" и "Севастопольэнерго".

"Будучи акционерами украинских облэнерго, российские компании имеют доступ к информации, доступ к которой ограничен. В частности, об энергетическом балансе страны. Это создает большой риск утечки стратегически важных данных в страну, которая ведет войну против Украины. Среди инструментов, которые они могли бы использовать в качестве дестабилизирующих обстановку в Украине факторов, – задержка выплаты заработной платы, что могло бы усилить социальную напряженность. Могут срывать поставки топлива и ограничивать объемы производства электроэнергии. Поэтому как гражданин Украины я поддерживаю решение Антимонопольного комитета, который разрешил приобрести пакеты акций облэнерго украинской компании", - сказал 112.ua Георгий Тука.