В языковой закон могут внести правки, - Стефанчук

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", - отметил Стефанчук.

Отвечая на вопрос, кто вообще будет мониторить эффективность выполнения тех или иных законов, Стефанчук сказал: "Это должно стать предметом совместной деятельности государства и гражданского общества. Только гражданское общество должно говорить: эта норма работает, а эта норма - не работает. Не работает потому, потому и потому, вот наши предложения, как это исправить. Будет и петиционный механизм, о котором я раньше говорил".

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По его словам, пока "отката назад" в декоммунизации не планируется.

Закон "О функционировании украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой 25 апреля и подписан тогдашним президентом Петром Порошенко 15 мая.

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После принятия закона Владимир Зеленский, находившийся тогда в статусе избранного президента, заявил, что закон был принят без обсуждения, и его последствия сложно спрогнозировать.