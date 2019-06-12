"Голос" убрал из своего списка двух мажоритарщиков из-за связей с пророссийскими силами

Об этом сообщается на сайте партии, передает Цензор.НЕТ.

Так, активисты и журналисты движения "ЧЕСНО" предоставили доказательства того, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22) был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке, а кандидат в Киеве Евгений Кугук (выдвигался по округу №217) был в списках партии "Оппозиционный блок" на парламентских выборах 2014 года.

"Эти факты противоречат принципам, которыми партия "Голос" руководствуется при выборе всех без исключения кандидатов", - заявили в политсиле и призвали в дальнейшем сообщать о подобных лицах.

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"Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности - это принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо. Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектору", - отмечает антикоррупционная активистка Александра Устинова, №5 в избирательном списке "Голоса".