Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp: Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с заседания правительства.

"Иногда некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят. Судья Барышевского районного суда приостановил лицензию одной из авиакомпаний Украины. Уважая судебную ветвь власти и не вмешиваясь в судебную систему, я хочу сказать, что у некоторых индивидуумов абсолютно четкий конфликт со здравым смыслом и с законом вообще", - сказал Гройсман.

Гройсман поручил разобраться с этой ситуацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать (обновлено)

"Я обращаюсь с просьбой и даю поручение разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании, и все сделать для того, чтобы на уровне высокого качества безопасности в рамках закона компания продолжила функционировать", - отметил Гройсман.

Он попросил Министерство юстиции подготовить по всем подобным случаям персональное письмо премьер-министра "во все органы судебной власти, которые должны отвечать за это".

"И каждый этот случай был рассмотрен. И также письмо на имя президента Украины. Я буду все делать для того, чтобы новая Верховная Рада приняла правильные законы и мы в конце концов имели судебную ветвь власти, к которой будет безумное уважение от общества. Нельзя так делать, чтобы один судья росчерком пера останавливал жизнь всей страны ", - отметил Гройсман.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что этот вопрос не был в компетенции упомянутого суда. Он назвал это решение "четкой попыткой вмешаться в созданный механизм свободной конкуренции".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский лоукостер SkyUp подал заявки на 55 маршрутов

Также добавил, что не допустит подобного вмешательства, чтобы сохранить дешевые билеты и рейсы для украинских граждан.

Ранее райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать