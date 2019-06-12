Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.06.19 13:00

Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp: Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят

Премьер-министр Владимир Гройсман возмутился решением Барышевского районного суда Киевской области, который временно приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines на право перевозки пассажиров воздушным транспортом.

Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp: Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с заседания правительства.

"Иногда некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят. Судья Барышевского районного суда приостановил лицензию одной из авиакомпаний Украины. Уважая судебную ветвь власти и не вмешиваясь в судебную систему, я хочу сказать, что у некоторых индивидуумов абсолютно четкий конфликт со здравым смыслом и с законом вообще", - сказал Гройсман.

Гройсман поручил разобраться с этой ситуацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать (обновлено)

"Я обращаюсь с просьбой и даю поручение разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании, и все сделать для того, чтобы на уровне высокого качества безопасности в рамках закона компания продолжила функционировать", - отметил Гройсман.

Он попросил Министерство юстиции подготовить по всем подобным случаям персональное письмо премьер-министра "во все органы судебной власти, которые должны отвечать за это".

"И каждый этот случай был рассмотрен. И также письмо на имя президента Украины. Я буду все делать для того, чтобы новая Верховная Рада приняла правильные законы и мы в конце концов имели судебную ветвь власти, к которой будет безумное уважение от общества. Нельзя так делать, чтобы один судья росчерком пера останавливал жизнь всей страны ", - отметил Гройсман.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что этот вопрос не был в компетенции упомянутого суда. Он назвал это решение "четкой попыткой вмешаться в созданный механизм свободной конкуренции".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский лоукостер SkyUp подал заявки на 55 маршрутов

Также добавил, что не допустит подобного вмешательства, чтобы сохранить дешевые билеты и рейсы для украинских граждан.

Ранее райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100