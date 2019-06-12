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12.06.19 13:14

Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

Бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак и директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутцайт заявили об отказе от баллотирования по списку партии "Слуги народа".

Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

Об этом оба заявили на своих страницах в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент", - написал Спивак.

Он объяснил свое решение "чудовищной грязью и потоками циничной лжи от псевдоактивистов типа Стерненко и Ко".

Следует отметить, что ранее активисты называли Спивака человеком Виктора Медведчука. Отмечалось, что он выступает аналитиком и ведущим на телеканале NewsOne, а ранее успел баллотироваться в парламент от СДПУ(о) Медведчука, "Трудовой Украины", сотрудничал с Юлией Тимошенко, Наталией Королевской и Петром Порошенко.

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Гутцайт в свою очередь заявил, что он не политик.

"Уверен, что больше пользы я принесу, все-таки, в исполнительной власти. Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то, в Министерстве молодежи и спорта", - написал Гутцайт.

Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от Слуги народа 01Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от Слуги народа 02

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