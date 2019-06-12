Террористы спровоцировали перестрелку с подразделением ОС на Донбассе: уничтожены пять наемников РФ, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник со ссылкой на данные ГУР.
Так, по данным украинской разведки, во исполнение произвольного приказа командира одной из мотострелковых бригад 2 АК была спровоцирована перестрелка с подразделением Объединенных сил, вследствие которого погибли пять боевиков разведывательного подразделения противника.
Также было установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибших были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов.