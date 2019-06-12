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12.06.19 13:25

Террористы спровоцировали перестрелку с подразделением ОС на Донбассе: уничтожены пять наемников РФ, - ГУР

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций подразделений объединенных сил по инициативе командования 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, во исполнение произвольного приказа командира одной из мотострелковых бригад 2 АК была спровоцирована перестрелка с подразделением Объединенных сил, вследствие которого погибли пять боевиков разведывательного подразделения противника.

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Также было установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибших были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов.

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