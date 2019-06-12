Россия пытается "выменять" возвращение в ПАСЕ на визит комиссара Миятович в оккупированный Крым, - МИД Украины

Об этом в среду заявила пресс-секретарь МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Напомним, ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что намерена посетить оккупированный Россией Крым, однако визит еще необходимо подтвердить.

В МИД подчеркнули, что Украина последовательно настаивала на проведении такого визита - и не одного, а на регулярной основе. Однако на сегодня договоренностей по конкретным датам визита между Украиной и Миятович нет.

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"Но главное не даты, главное - это четкое согласование с украинской стороной параметров и программы такого визита. Роль в этом процессе России ограничивается исключительно ее обязанностями как государства-оккупанта", - заявила пресс-секретарь МИД.

Она подчеркнула, что на пути к визиту еще много вопросов, требующих согласования с украинской стороной, в том числе с привлечением активистов и правозащитников, которые занимаются проблематикой нарушений прав представителей коренных народов и национальных меньшинств на оккупированном полуострове.

"В МИД Украины ожидают комиссара Миятович, в том числе для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях Украины", - отметила пресс-секретарь министерства.

Она отдельно подчеркнула, что разговоры о визите Миятович в Крым происходят на фоне возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ.

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"В контексте июньской сессии ПАСЕ Украина привлекает внимание к тому, что попытки российской стороны "выменять" возвращение ее делегации в Ассамблее на визит комиссара по правам человека является циничной попыткой избежать ответственности в Совете Европы за совершенные ею международные преступления и системные нарушения прав человека на оккупированных территориях.

Поддержка этих попыток со стороны органов СЕ и отдельных наших партнеров в организации означает попустительство агрессору и дальнейший подрыв авторитета Совета Европы", - добавила пресс-секретарь МИД.