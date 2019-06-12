Возобновление польских поисковых работ на Волыни возможно только после восстановления украинских памятников в Польше, - Вятрович

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"По состоянию на сейчас разрушено 15-16 памятников, и ни один не восстановлен. На украинской территории тоже были такие провокации и между прочим, все 4 польских памятника восстановлены. И более того, названы исполнители осквернения и доказано их сотрудничество с российскими спецслужбами. В Польше ни одно из преступлений не расследовано и ни один из памятников не восстановлен. Польские власти не пытаются гасить эти нарастающие польские настроения.



На встрече с президентом Зеленским президент Дуда сразу заявил, что он будет говорить о восстановлении поисковых работ на украинской территории. Мы готовы к этому, но есть одно условие - восстановление разрушенных украинских памятников на польской территории", - сказал он.

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Вятрович подчеркнул, что Польша обязалась восстановить поврежденные украинские памятники на своей территории, и это прописано в дввухстороннем соглашении:

"Польша взяла на себя их охрану в соответствии с межгосударственным соглашением с Украиной... Это требование озвучивалось мной персонально, министром иностранных дел Климкиным, вице-премьер-министром Розенко на переговорах с польской стороной. С польской стороны раздавались обнадеживающие заявления, но после возвращении в Польшу ситуация менялась. К сожалению, я думаю, что некоторые польские политики, которые решили сыграть на ультраправых настроениях, так разожгли их, что сейчас сами не способны их освоить".

Директор Института нацпамяти заявляет, что открыт к возобнолвению диалога, но он возможен при условии согласия идти на встречу обеих сторон, а не только украинской:

"В Польше примерно с 2003 года формировалось специфическое представление о польско-украинский конфликте в годы Второй мировой войны, где украинцы были исключительно убийцами, а поляки - жертвами. Это формировалось в первую очередь, опираясь на воспоминания участников тех событий. Это подогревалось разного рода фильмами. Польско-украинский конфликт происходил в основном на украинской территории, и архивные документы в основном на украинской территории. После открытия украинских архивов начала появляться другая информация - о массовых убийствах украинского населения польским подпольем. Она начала опорвергать эту одномерную концепцию, где жертвами являются только поляки. Чтобы остановить просмотр этой очень не выгодной для польских политиков версии они решили двигаться политическим способом и остановить дискуссию...



Надо забыть вообще "кто первый начал". В такого рода конфликтах нет кого-то одного начавшего - события, человека или организации. Этот конфликт был невероятно сложным. Был национальным - между украинцами и поляками. Был социальным - между богатыми поляками и более бедными украинцами. Был религиозный - между поляками-католиками и украинцами-православными. И много других составляющих. Нельзя в такого рода конфликте разделить палачей и жертв по национальному признаку. Украинцы были среди тех, кого убивали, и тех, кто убивал. Поляки были среди тех, кого убивали, и кто убивал".

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Кроме того, Вятрович высказал мнение, что из-за участия в пеступлениях отдельных членов или подразделений УПА нельзя всю Украинскую повстанческую армию называть преступной. То же касается и польской Армии Крайовой: если ее члены принимали участие в уничтожении украинских сел, то это не значит, что вся АК является преступной.

Полное интервью с Вятровичем читайте ЗДЕСЬ.