Кабмин дополнительно направил 1 млрд грн на медучреждения первички, - Минздрав

Согласно сообщению Министерства здравоохранения в Facebook, по состоянию на середину июня 2019 года более 27,8 млн деклараций, что составляет 65% общего количества населения, передает Цензор.НЕТ.

"При формировании бюджета на первичное звено на 2019 год прогнозировалось, что такое количество деклараций будет на конец года. Чтобы поддержать такой высокий темп трансформации на первичке и закрепить те положительные изменения, которые уже почувствовали врачи и пациенты, возникла необходимость в перераспределении средств", - процитировала пресс-служба замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка.

Перераспределение средств произошло за счет бюджетной программы, предусмотренной для реализации пилотного проекта "Безоплатная диагностика".

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