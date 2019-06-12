Незавершенность судебной реформы мешает экономическому росту Украины, - советник посольства США Шютте

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил экономический советник посольства США Джон Шютте в интервью Интерфакс-Украина.

"Хотя есть длинный перечень изменений, которые нужно совершить, наибольшей преградой для экономических превращений, на мой взгляд, продолжает быть незавершенность реальной судебной реформы. Для того, чтобы достичь темпов экономического роста, которые на самом деле были бы трансформативными, Украине нужно больше прямых инвесторов. Но потенциальных инвесторов, вероятно, сдерживают представления о том, что украинские суды реально не стоят на страже сурового соблюдения контрактов, не защищают как следует личные, корпоративные и интеллектуальные права", - сказал он.

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Шютте также отметил, что для ускорения экономического роста Украина нуждается в повышении эффективности энергетического сектора, дальнейшей интеграции с ЕС в глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, а также реформе правоохранительной системы.