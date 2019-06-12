Зеленский 17 июня посетит Париж, а 18 июня - Берлин (обновлено)

Об этом говорится в расписании немецкого президента, которое в среду распространила пресс-служба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно расписанию, у Штайнмайера запланированы "переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским".
"Канцлер тоже примет Зеленского в этот день", - сказал Зайберт.
По его словам, это будет первая встреча Меркель с Зеленским.
"Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", - указал представитель кабмина ФРГ.
Вместе с тем, как пишет издание, 17 июня Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.