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12.06.19 15:00

Зеленский 17 июня посетит Париж, а 18 июня - Берлин (обновлено)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 18 июня примет в берлинской резиденции Бельвю президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский 17 июня посетит Париж, а 18 июня - Берлин (обновлено)

Об этом говорится в расписании немецкого президента, которое в среду распространила пресс-служба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно расписанию, у Штайнмайера запланированы "переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским".

"Канцлер тоже примет Зеленского в этот день", - сказал Зайберт.

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По его словам, это будет первая встреча Меркель с Зеленским.

"Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", - указал представитель кабмина ФРГ.

Вместе с тем, как пишет издание, 17 июня Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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