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12.06.19 15:08

При вымогательстве взятки в $500 тысяч за выделение земли поймали "банду" чиновников и полицейских, - Луценко. ФОТО

Следователями ГБР под процессуальным руководством ГПУ разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Следователями ГБР под процессуальным руководством ГПУ разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались получить от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области", - написал он.

При вымогательстве взятки в $500 тысяч за выделение земли поймали банду чиновников и полицейских, - Луценко 01
Фото: Луценко /Facebook

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По словам Генпрокурора, злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс долларов.

При вымогательстве взятки в $500 тысяч за выделение земли поймали банду чиновников и полицейских, - Луценко 02

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