Депутаты должны поддержать кандидатуру Пристайко на пост главы МИД, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом она заявила журналистам в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я считаю, что парламентарии должны поддержать выбор нового президента для того, чтобы он мог проводить внешнюю политику с привлечением министра иностранных дел. Это должен быть просто конструктивный подход всех сторон", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

В то же время она напомнила, что парламент приступил к обсуждению поправок в Избирательный кодекс, и "это займет некоторое время", поэтому "надо понимать, когда будет возможность голосовать" кадровые представления Президента.

"Но в любом случае действующий министр иностранных дел является легитимным", - отметила вице-премьер.

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Накануне президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначении на этот пост Вадима Пристайко.

Сам Климкин попросил депутатов поддержать его отставку.

Напомним, 30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

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Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.