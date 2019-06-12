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12.06.19 15:17

Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте

США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году со стороны РФ, сообщил экономический советник посольства США Джон Шютте (JP Schutte).

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"Украина должна быть подготовлена на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину в 2020 году, как она угрожает это сделать. Соединенные Штаты готовы помочь Украине подготовиться к этому. Украинские компании должны принять меры для закупки и хранения газа на зиму", - сказал Шютте в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил в положительном ключе ряд важных реформ в энергетическом секторе страны.

"Благодаря реформам корпоративного управления и частичному внедрению рыночных сил, "Нафтогаз" сейчас является главным вкладчиком в государственный бюджет. Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, сокращения олигархической власти и повышения эффективности в энергетическом секторе", - отметил Шютте.

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При этом он подчеркнул, что США и другие доноры готовы поддерживать украинское правительство в соответствующих усилиях.

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