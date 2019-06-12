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12.06.19 15:22

Журналистка Скорик баллотируется от партии "Голос" на округе экс-мэра Ирпеня Карплюка: Люди должны выбирать не застройщиков за "гречку"

Общественная активистка Ирпеня Михайлина Скорик-Шкаровская баллотируется в Верховную Раду от партии "Голос" по мажоритарному избирательному округу №95 и собирает команду единомышленников.

Журналистка Скорик баллотируется от партии "Голос" на округе экс-мэра Ирпеня Карплюка: Люди должны выбирать не застройщиков за "гречку"

Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я пошла на эти выборы от партии "Голос", потому что ключевые политические игроки не выдвинули на округ №95 кандидатов, которых действительно готова выбрать я сама и мое окружение.

Мы считаем, что люди нашего округа должны выбирать не застройщиков за "гречку", а делегировать депутата, который имеет четкие убеждения, придерживается определенных принципов и имеет план действий, который можно будет проверить через 5 лет", - написала Скорик.

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По словам активистки, ей потребуется помощь в выполнении "тактических задач" на округе.

"Нужны 10 мобильных людей - на своих машинах или мотоциклах, в районе Ирпеня, Боярки и Вишневого, которые смогут ближайшие 40 дней участвовать в тактических задачах", - сообщила Скорик.

Следует добавить, что по 95-му округу также будет баллотироваться одиозный экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк, который уже зарегистрировался в ЦИК, а также председатель Киево-Святошинской РГА Мирослава Смирнова, которая выдвигается от партии "УДАР".

Журналистка Скорик баллотируется от партии Голос на округе экс-мэра Ирпеня Карплюка: Люди должны выбирать не застройщиков за гречку 01
Журналистка Скорик баллотируется от партии Голос на округе экс-мэра Ирпеня Карплюка: Люди должны выбирать не застройщиков за гречку 02

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