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12.06.19 15:26

США до 30 сентября предоставят Украине свыше $695 млн помощи, - посольство

США в 2019 финансовом году предоставят свыше $695 млн технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи.

сша,посольство

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше $695 млн. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", - сказал экономический советник посольства США Джон Шютте (JP Schutte) в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Конгресс США определит будущий уровень помощи и какие виды программ будут финансироваться", - добавил он.

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