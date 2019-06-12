Зеленский не имел права вносить в Раду представление о моем увольнении, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "theБабелю" заявил 12 июня глава ГПУ Юрий Луценко.



"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", – сказал Луценко.



Он добавил, что представление Зеленского незаконно и в Верховной Раде не наберется голосов за отставку генпрокурора.

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Согласно статье 42 закона "О прокуратуре", опубликованном на сайте Верховной Рады, генеральный прокурор освобождается от должности президентом по согласию Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия, в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 12 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.



11 июня Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко. Заместитель главы Администрации Президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка сообщил, что у нынешнего генерального прокурора нет юридического образования, что является основным требованием для этого поста.



Луценко говорил, что подаст в отставку после парламентских выборов, которые запланированы на 21 июля 2019 года.





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