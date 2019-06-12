На Житомирщине мужчина выстрелил из ружья во дворе и попал в 12-летнего подростка, - полиция

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.
"Около 12.30 до Чудновского отделения полиции поступило сообщение о госпитализации в местную больницу 12-летнего жителя с. Пятки с ранением спины. Сейчас парню оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметили в полиции.
На месте работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции.
"Предварительно установлено, что 50-летний крестьянин, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе", - рассказали правоохранители.
Сейчас полицейские проводят первоочередные мероприятия. Событие зарегистрировано и проинформировано Государственное бюро расследований.
"Все материалы готовы для передачи по подследственности", - отметили в Нацполиции.