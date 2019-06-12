Украина и ЕБРР могут работать эффективнее, - Зеленский впервые встретился с главой банка Чакрабарти

Глава государства отметил поддержку со стороны ЕБРР в развитии экономики страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Владимир Зеленский также поблагодарил президента банка Суму Чакрабарти за то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины, и заверил в готовности развивать сотрудничество.

"Спасибо вам, что вы здесь, и спасибо за то, что являетесь крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", – сказал Президент.

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Он подчеркнул, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам нашего государства, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективнее. Также Глава государства добавил, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами – ЕБРР, Всемирным банком и МВФ.

Президент напомнил, что уже встречался с представителями МВФ, и в ходе встречи был отмечен прогресс Украины в выполнении обязательств по программе Stand-by. По словам Владимира Зеленского, во время этих переговоров обсуждался вопрос продолжения сотрудничества.

Глава государства также отметил, что настроен на проведение реформ в стране и борьбу с коррупцией. Для этого необходимы парламент и правительство, которым доверяли бы граждане.