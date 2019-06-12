На Закарпатье 13 июня объявили днем ​​траура в связи с гибелью лесорубов

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"13 июня в Закарпатской области объявлен день траура из-за трагической гибели пятерых жителей с. Тарасовка Тячевского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях будет приспущен Государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий.

Напомним, 11 июня вблизи села Тарасовка Тячевского района грузовик с лесорубами сорвался с горы в реку, погибли 5 человек.

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