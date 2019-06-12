Уверена, что Зеленский не давал полномочия Трубе грубо нарушать закон и узурпировать власть, - замглавы ГБР Варченко

Об написала на своей странице в Фейсбуке заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая то, что события, которые происходят сегодня в ГБР уже приобрели известность и обнародованы в СМИ, я хочу сообщить следующее. В последнее время определенные неизвестные коллективу лица пытаются втянуть Бюро в политические распри и подорвать доверие к органу. Заявляю о том, что лично я аполитична, не имею отношения ни к одной политической силе. Мы, заместители директора ГБР, будем и дальше находиться на позиции закона, соблюдении прав и свобод граждан, выполнении решений суда и не допустим ни одну группу влияния к управлению органом", - написала она.

"Приобретает огласки в коллективе информация, обнародованная директором ГБР на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него состоялась встреча с Президентом Украины, который предоставил ему определенные полномочия и дал наставления по приоритетным направлениям. Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочия Роману Трубе грубо нарушать Закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро, дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям. Не сможете! Закон на стороне здравого смысла и профессиональных людей. Несмотря на судебный запрет Директору ГБР единолично принимать определенные решения, в том числе кадровые и распределение обязанностей, он снова это делает. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено. Советы советников, не всегда бывают профессиональными", - заявила Варченко.

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"Надо брать пример с Президента, если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, в первую очередь перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго соблюдать Закон!" - резюмировала она.

Ранее стало известно, что директор ГБР Труба переподчинил себе управление по расследованию преступлений правоохранителей, выведя его из-под контроля Варченко.